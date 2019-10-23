'Cinayet Süsü'ne muhteşem gala!

Yapımcılığını TAFF Pictures'ın, başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün rol aldığı, senaryosunu Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Ali Atay'ın üstlendiği "Cinayet Süsü" 25 Ekim'de vizyona giriyor.

İş, sanat ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı gala 22 Ekim Salı günü Alkent Hillside City Club'da gerçekleştirildi. Filmin yönetmeni Ali Atay ve oyuncuları gösterim öncesi kırmızı halıda basına poz verdi.

İzleyenlerin büyük beğenisi toplayan filmin galasına; Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar, Abdullah Oğuz, Ahu Yağtu, Hazal Kaya, Burak Sağyaşar - Hatice Şendil, Cemal-Nükhet Okan, Timur-Banu Savcı, Demet Özdemir, Dilen Çiçek Deniz, Ebru Özkan-Ertan Saban, Engin Alkan, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, Gökhan Türkmen, Hande Doğandemir, İrem Sak, İsmail Filiz, Mahsun Kırmızıgül, Murat Han, Melisa Şenolsun, Murat Dalkılıç-Hande Erçel, Murat Şeker, Nebahat Çehre, Nebil Özgentürk, Nur Fettahoğlu, Nurgül Yeşilçay-Necati Kocabay, Öykü Serter, Polat Yağcı, Songül Öden, Tanem Sivar, Yunus Emre Yıldırımer, Zeynep Tuğçe Bayat gibi isimler katıldı.

Cinayet Süsü; Tarihin en gizemli seri katil vakasını olabilecek en yanlış yöntemlerle çözmeye çalışan Cinayet Büro Baş komiseri Emin (Uğur Yücel) ve ekip arkadaşları Asuman (Binnur Kaya), Salih (Cengiz Bozkurt), Dizdar Koşu (Feyyaz Yiğit), Alattin'in (Mert Denizmen) hikayesini konu alıyor.

Filmin konusu: Film; ülkenin cinayet tarihindeki en gizemli vealışılmadık vakayı, çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin kahkaha dolu maceralarını konu alıyor. Birbiri ardında yaşanan aksilikler, durmadan devam eden cinayetler ve ekip içinde filizlenen aşk herkesi çıldırmanın eşiğine getiriyor.