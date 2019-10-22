"Cinayet Süsü" vizyon için gün sayıyor

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği "Cinayet Süsü" filminin galası yapıldı.

Hillside City Club'da yapılan gösterime film ekibinin yanı sıra ünlü isimler katıldı.

"Limonata" ve "Ölümlü Dünya"nın ardından 3. kez yönetmen koltuğuna oturan Ali Atay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müthiş bir ekiple çok tatlı ve çok komik bir film yaptık. Benim 3. filmim ve aşırı derecede heyecanlıyım. Sonucu, insanların ne tepki vereceğini merak ediyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olur." dedi.

Filmin başrol oyuncularından Binnur Kaya da filmin sonucunu heyecanla beklediklerini söyledi.

Kaya, çekimlerde çok eğlendiklerini ve en büyük dileğinin, ekipteki mutluluğun izleyiciye yansıması olduğunu dile getirdi.

Cengiz Bozkurt, çalışmaktan büyük zevk aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Güle oynaya çektiğimiz, hatta gülmekten çekemediğimiz bir film oldu. Bazı sahnelerde gülme krizinden ara vermek zorunda kaldık. İnşallah seyirci de aynı şeyleri hisseder. Biz çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Film seyirciyle buluştuğu anda bu hislerimizin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkacak. İnşallah biz doğru hissetmişizdir."

Feyyaz Yiğit ise çok önemli oyuncularla çalışma fırsatı yakaladığını, bu filmin kendisi için okul gibi olduğunu ifade etti.

Komedi ve polisiye türündeki filmin galasına film ekibinden Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Mert Denizmen de katıldı.

Taff Pictures'ın yapımcılığında hayata geçirilen "Cinayet Süsü"nün senaryosunda Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi imzası bulunuyor.

Ülke tarihinin en gizemli cinayet vakasını çözmeye çalışan bir grup insanın yaşadıklarını merkeze alan filmin konusu şöyle:

"Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan bir 'Cinayet Büro' ekibi, hiç alışık olmadıkları bir cinayet vakasına el koyar. Tuhaf cinayetler birbiri ardına gelirken, ekibin elinde delil de ipucu da yoktur. Sinirler gerilmeye, amirler rahatsız olmaya başlar. Olaylar arttıkça basının ve halkın ilgisinin de yoğunlaşmasıyla bu durum Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Sonunda Emniyet Genel Müdürü, ABD'den gelen 'suç uzmanı' Dizdar Koşu'yu, rehberlik etmesi için başkomiser Emin'in ekibine atar. Telaş, baskı ve çaresizlik altında ezilen Emin ve arkadaşları, Türkiye'nin gördüğü en tuhaf cinayet zincirini, olabilecek en ters köşe yöntemlerle çözmeye çalışmaktadır"

"Cinayet Süsü", 25 Ekim'de vizyona girecek.

Kaynak: AA