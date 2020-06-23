"Cinayet" ve "silahlı yaralama" olayının şüphelileri adliyeye çıkarıldı

Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildiİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi Aşağı Sanayi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında çıkan...

23.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:44
Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi Aşağı Sanayi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.
Zanlılar, Palandöken Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından özel hareket polislerinin de görev aldığı geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerinin cumhuriyet savcılığındaki ifade verme işlemi sürüyor.
Söz konusu iki aile arasında yaklaşık 2 yıl önce kız kaçırma meselesinden çıktığı belirtilen silahlı kavgada 2'si polis,15 kişi yaralanmıştı. ’Cinayet’ ve ’silahlı yaralama’ olayının şüphelileri adliyeye çıkarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Haber

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