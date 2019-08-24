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Cinayet zanlılarını çelişkili ifadeleri ele verdi

Burdur'da bir çobanın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

24.08.2019 14:18
Cinayet zanlılarını çelişkili ifadeleri ele verdi
Burdur'da bir çobanın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ailenin yanında çobanlık yapan İlyas Akdağ'ın (33), 23 Haziran'da Burdur Gölü'ne yakın arazide öldürülmüş olarak bulunmasının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, Akdağ'ın yanında çalıştığı aile fertlerini çapraz sorguya aldı.
Verilen çelişkili ifadeler sonrası A.K, U.K, S.K ve N.N.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K ile U.K çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. S.K. ve N.N.K ise serbest bırakıldı.
Cinayet zanlılarını çelişkili ifadeleri ele verdi

Burdur, Akdağ, Güncel

Kaynak: AA

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