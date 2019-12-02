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Cinayet zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 14 yıl önce, Haydar Kaya'nın (43) sokak ortasında öldürülmesinin faili olarak yakalanıp, gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:54Cinayet zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde 14 yıl önce, Haydar Kaya'nın (43) sokak ortasında öldürülmesinin faili olarak yakalanıp, gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2005 yılının Eylül ayında Muhittin Mahallesi Kocaağa Sokak meydana geldi. Kaya Haydar Kaya, sokak üzerinde bulunan işyerinden çıkarak aracına binmek istediği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu başına ve vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaşamını yitirdi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaydan 14 yıl sonra cinayet soruşturmasında elde edilen bir delil üzerine harekete geçti. Dosya yeniden incelemeye alınırken, olayla ilgili olarak 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, S.K., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Haydar Kaya, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA

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