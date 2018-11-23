Cinayet Zanlısı 15 Saat Sonra Dağlık Arazide Yakalandı

23 Kasım 2018 Cuma 16:41



23 Kasım 2018 Cuma 16:41

Sivas'ta dün gece karayolları misafirhanesinde mesai arkadaşlarını pompalı tüfekle öldüren garson, polis ekiplerince dağlık arazide olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı.Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi. Misafirhanenin lokanta bölümünde çalışan garson Alpaslan K. iddiaya göre aşçı Özal Kızak (34) ve fırın ustası Mustafa Tutuş (39) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından Alpaslan K. evine gidip pompalı tüfek alarak misafirhaneye geri döndü. Alpaslan K. yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçarak bir süre önce tartıştığı mesai arkadaşı Kızak ve Tutuş'u vurdu. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken silah sesi üzerine mutfak bölümüne gelen diğer çalışanlar Kızak ve Tutuş'u yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kızak ve Tutuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.'Namus meselesi' iddiasıCinayetler sonrası öldürdüğü mesai arkadaşı Özal Kızak'a ait olan 58 BJ 557 plakalı otomobille kaçan Alpaslan K. otomobili daha sonra terk edilmiş halde bıraktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Diriliş Mahallesi'nde Sivas Belediyesi'ne ait eski hayvan barınağı civarında arama yapan ekipler 'drone' yardımıyla arazide zanlıyı aradı. Alınan ihbar ve 'drone' ile zanlının yerinin tespit edilmesinin ardından polis ekipleri operasyon yaptı. Zanlı dağlık arazide suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Geceyi evde geçirdiği tahmin edilen Alpaslan K.'nin kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Öte yandan, eşinden bir süre önce boşanan ve iki çocuğu bulunan Alpaslan K. ilk ifadesinde cinayetleri namus meselesi yüzünden işlediğini ifade etti. Yoğun güvenlik önlemleri arasında Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Öte yandan, olayda hayatını kaybeden aşçı Özal Kızak Kangal'da ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. - SİVAS