Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı

Ankara
'nın Çubuk
ilçesinde, 2015 yılında meydana gelen cinayetin zanlılarından biri, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde otelde tatil yaparken yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan Mutlu
A'nın Fethiye'de bir otelde kaldığını bilgisini aldı. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan Mutlu A, Fethiye Adliyesindeki işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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