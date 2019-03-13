13 Mart 2019, 17:44
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Cinayet Zanlısı İnegöl'de Yakalandı

Cinayet Zanlısı İnegöl

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum'da kasten adam öldürme suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Fatih C. ve basit yaralama suçundan 3 ay hapis cezası bulunan Tuncay Y, İnegöl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA Fatih, Erzurum, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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