Cinayet Zanlısı İnegöl'de Yakalandı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Erzurum
'da kasten adam öldürme suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Fatih
C. ve basit yaralama suçundan 3 ay hapis cezası bulunan Tuncay Y, İnegöl Emniyet Müdürlüğü
'nün yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Fatih, Erzurum, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
Kaynak: İHA