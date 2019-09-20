Haberler » Güncel » Haber

Cinayet zanlısı jandarma uygulamasında yakalandı

Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 62 zanlı yakalandı.

20.09.2019 16:50Cinayet zanlısı jandarma uygulamasında yakalandı
Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 62 zanlı yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığınca Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Huzur ve güven uygulaması" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 215 personelin katılımıyla Zonguldak ve ilçelerinde uygulama yapıldı.
Uygulama kapsamında, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 62 zanlı gözaltına alındı.
Ayrıca ekiplerce, araçlarda yapılan aramalarda ise 110 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zonguldak, Jandarma, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:04 Muğla'da mutfak tüpündeki gaz kaçağına itfaiye müdahale etti
19:03 Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (1)
19:03 Kırşehir'de ilin Ahisi "Ahi duası" ile ödülünü aldı
19:02 Malatya'da uyuşturucu operasyonları
19:01 Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (1)
19:01 Türkiye'de Yeni Eğitim Yılı Endişelerle Başladı
19:01 Tatar: 'Kıbrıs'ta Artık Zorla Evliliği Kimse Yaptıramaz'