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Cinayet zanlısı koca Niğde'ye getirildi

Cinayet zanlısı koca Niğde'ye getirildiNİĞDE - Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara'dan Niğde'ye getirildi.

06.09.2019 02:56
Cinayet zanlısı koca Niğde'ye getirildi
NİĞDE - Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara'dan Niğde'ye getirildi.
Boşanma aşamasındaki karısı Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve dün akşam saatlerinde, Ankara'da saklandığı inşaat alanında Niğde ve Ankara Emniyet Müdürülüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheli M.Ç'nin Ankara'daki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli M.Ç, yakalanması için oluşturulan özel ekiple Niğde'ye getirildi.
Olayın geçmişi
Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde koruma altına alınmıştı.
Cinayet zanlısı koca Niğde'ye getirildi

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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