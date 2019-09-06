Haberler» 3. Sayfa» Haber

Cinayet zanlısı koca Niğde'ye getirildi

Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara'dan Niğde'ye getirildi.

06.09.2019 05:32 Cinayet zanlısı koca Niğde'ye getirildi
Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara'dan Niğde'ye getirildi.

Boşanma aşamasındaki karısı Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve dün akşam saatlerinde, Ankara'da saklandığı inşaat alanında Niğde ve Ankara Emniyet Müdürülüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheli M.Ç'nin Ankara'daki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.Ç, yakalanması için oluşturulan özel ekiple Niğde'ye getirildi.

Olayın geçmişi

Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde koruma altına alınmıştı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
09:50   Manavgat'ta 20 bin litre şişelenmiş sahte dolum şarap ele geçirildi
09:49   Sakarya'da otomobil ağaca çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı
09:48   İstanbul'un göbeğinde görme engelli genç kızın dehşeti yaşadığı kaza kamerada
09:48   Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu
09:42   Kocasını keserle öldüren kadın aklına gelince, aynı şekilde kocasını öldürmüş
09:41   İstanbul'da ilginç görüntü... Küçük çocuğu otomobilin arka camında görenler neye uğradığını şaşırdı
09:38   (Özel) İstanbul'un göbeğinde görme engelli genç kızın yaşadığı dehşet kamerada