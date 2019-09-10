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Cinayet zanlısı milli kick boksçu ve arkadaşı tutuklandı

Kadıöy'de bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen milli kick boksçu Berke Şahin ve bir arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10.09.2019 09:54 Cinayet zanlısı milli kick boksçu ve arkadaşı tutuklandı
Kadıöy'de bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen milli kick boksçu Berke Şahin ve bir arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kadıköy'de önceki gün kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik Karakaya., ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi. Savcı, milli sporcu Berke Şahin ve olaya karışan Tevfik Karakaya'yı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ederken, Okan C., ise  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Berke Şahin ve Tevfik Karakaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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