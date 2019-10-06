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Cinayet zanlısı: "Namus için vurdum"

Eskişehir'de tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı, "Namus için vurdum" dedi.

06.10.2019 11:41Cinayet zanlısı:
Eskişehir'de tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı, "Namus için vurdum" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'ta meydana geldi. Yunus Ö. (22) ile eniştesi Eşref S. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Ö., yanında bulunan pompalı tüfekle eniştesini 5 el ateş ederek öldürdü. Sokakta tüfekle gezen birinin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Yunus Ö.'yü tüfeği ile birlikte yakaladı. Polisleri gördüğünde teslim olan Yunus Ö., bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının 'Neden vurdun?' sorusuna zanlı, "Namus için vurdum" yanıtını verdi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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