Haberler » 3. Sayfa » Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı - Haber

Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bıçakla kalbinden vurularak öldürülen Metin Orcan'ın katil zanlısı saklandığı metruk binada yakalandı.

22.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:03Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı
'nın ilçesinde bıçakla kalbinden vurularak öldürülen Metin Orcan'ın katil zanlısı saklandığı metruk binada yakalandı.

Olay, Çarşamba günü Züferbey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde motosikletten düşerek öldüğü sanılan Metin Orcan'ın bıçaklandığı tespit edilmiş, ardından polis çalışma başlatmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis, cinayetle bağlantısını tespit ettikleri aynı aileden Remzi, Fuat ve Fatih S.'yi yakaladı. Sorgularında Metin Orcan'ın ailesini de öldüreceklerini itiraf eden şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay gününden bu yana her yerde aranan cinayetin 1 numaralı şüpheli ismi Onur S., Dere Mahallesi Beşevler mevkisinde saklandığı metruk binada polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen cinayet şüphelisi Onur S., daha sonra emniyete getirildi. Zanlı burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Onur S. çıkarıldığı mahkemede planlayarak adam öldürme suçundan cezaevine gönderildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:46 Kağıthane'de bir binada çıkan yangın sırasında tüp patladı
19:42 Adana'da iki iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
19:26 Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst dairesinde yangın çıktı.
19:16 Şarköy'de minibüs devrildi: 5 yaralı
19:04 Havaya ateş eden alkollü şahıs gözaltına alındı
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
23:25 Feci kaza: İki kız kardeş hayatını kaybetti
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
22.11.2019 19:51:12