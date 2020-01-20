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Cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çorum'da bir parkta tartıştığı kişi tüfekle öldürülen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:46Cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi
'da bir parkta tartıştığı kişi tüfekle öldürülen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Sokakta meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan F.K. (20) ile C.D. (17) tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine C.D., yanında bulunan tüfekle F.K.'ye ateş etmişti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan F.K., olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından kaçan zanlı C.D, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen C.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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