Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde, internet kafe işletmecisini pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gözaltına alınan şüpheli Mustafa Erdem
K'nin sorgusu tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziilyas Mahallesi'nde internet kafe işleten Fahri Doğan (63), iş yerinin yakınlarında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, zanlıyı, cinayette kullandığı pompalı tüfekle ele geçirmişti.
Edremit,Balıkesir
08 Kasım 2018 Perşembe 17:38