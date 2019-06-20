20.06.2019 17:55
Haberler» Güncel» Haber

Cinayet zanlısı tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Çağlar İnan'ı (25) öldürdüğü iddia edilen İ.K. (27) ve yanında bulunan S.Y'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Samsun'da 3 gün önce kendisini telefonla arayan kişilerin isteği üzerine balkona çıkan İnan, av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.Cinayet zanlısı tutuklandı
Kaynak: AA
19 Mayıs, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:24 (Geniş Haber) Erdoğan: Sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak
18:23 Burdur'da trafik kazası: 4 yaralı
18:23 İSTANBUL-ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN ONUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
18:23 ANTALYA Çocuklarla dilenen kadınlara taahhütname imzalatıldı, bir çocuk korumaya alındı
18:22 Adana merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
18:22 (Geniş Haber) ERDOĞAN: SADECE VİTRİN SÜSÜ OLARAK SEÇİLSE BİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPACAK
18:22 YÖK'ten üniversite kontenjanlarına ilişkin açıklama