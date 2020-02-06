Cinayet zanlısından şok açıklama: "Namusumu temizledim"

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıktıktan sonra eski dini nikahlı eşinin kocasını öldüren zanlı, "Namusumu temizlemek için cinayet işledim" dedi.
Ordu'nun Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde 3 Şubat tarihinde evinin önünde silahla vurularak öldürülen Şahin Dağlar'ın (25) katil zanlıları, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin sıkı takibi sonucu Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde Adana'ya kaçmak üzereyken yakalandı. Samsun'dan Ordu'ya sevke dilen zanlılar Özcan, Özgür, Nurullah G. ve Hamit Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrası Fatsa Adliyesine sevk edildi. Öldürülen Şahin Dağlar'ın dini nikahlı eşinin eski kocası Özcan G., adliyeye çıkartıldığı esnada, "Namusumu temizlemek için cinayeti işledim" dedi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. - ORDU