Cinayet Zanlısının İddialarını Güvenlik Kamerası Çürüttü

Adana
'da iş adamının otomobilde öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Tarım sektöründe faaliyet gösteren firma sahibi Ekrem Şenel'in (43) Seyhan
ilçesi Fuzuli
Caddesi'nde 18 Nisan'da otomobilinde alacaklısı olduğu öne sürülen Musa Z. tarafından tabancayla öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.
Tutuklanan Musa Z. ile ilgili "tasarlayarak öldürme, silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Ekrem Şenel'in son dönemlerde ekonomik sıkıntıda olduğu, çok sayıda kişiye borçlandığı, borçlarını ödeyemediği, bu nedenle çok sayıda tehdit aldığı, ayağından silahla vurulduğu belirtilen iddianamede, iş adamının öldürülmesi de güvenlik kamerası kayıtlarına göre anlatıldı.
İddianamede ifadesine yer verilen Musa Z, olay anında iş adamına hitaben, "Bizim bu alacaklıları ne yapacağız, doğulular beni çok sıkıştırıyor." dediğini ileri sürdü. Bunun üzerine Şenel'in de kendisine küfrederek borcunun olmadığını söylediğini savunan Musa Z, sinirlenerek cinayeti işlediğini itiraf etti.
Güvenlik kamerası iddiaları çürüttü
Şüphelinin iddialarının güvenlik kamera görüntülerinin çürüttüğü vurgulanan iddianamede, "Şüphelinin koşarak maktulün aracına doğru hareket ettiği ve doğrudan ateş ettiği, savunmada bahsi geçen konuşmanın yapılabileceği bir zaman aralığının bulunmadığı anlaşılmıştır. Yine kamera görüntüleri incelendiğinde şüphelinin saat 10.37'den 10.57'ye kadar maktulün aracını beklediği, tüm bu hususlar ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde şüphelinin tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Ekrem Şenel, Fuzuli Caddesi'nde 18 Nisan'da otomobilinin içinde uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaçan Musa Z. polis ekiplerince yakalanmıştı.
07 Aralık 2018 Cuma 14:44