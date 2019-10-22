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Cinayete 10 yıl önce atılan tokat neden olmuş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta çıkan kavgada silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 akrabasından ikisi tutuklandı.

22.10.2019 10:56
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta çıkan kavgada silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 akrabasından ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Ekim'de Dumlupınar Mahallesi'nde Eray Demir K'nin sokakta akrabalarıyla arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında firari 4 kişiyi yakaladı.
Şüpheliler Hakan (46), Mehmet (25), Orhan (49) ve Adem K. (30) sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Eray Demir K'nin, amcası Mehmet K'ye 10 yıl önce tokat attıkları gerekçesiyle babasının amcasının çocuklarıyla tartıştığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de akrabası Adem K. tarafından tabancayla vurulduğu iddia edildi.
Şüpheliler işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Adem K. ile Mehmet. K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dumlupınar Mahallesi'nde Eray Demir K. sokakta akrabalarıyla aralarında çıkan kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanmış kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.
Polis ekipleri, olaya karışan maktulün dört akrabasını yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Cinayete 10 yıl önce atılan tokat neden olmuş

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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