Cinayete kurban giden akademisyen Ceren Damar'ın babası yaşananları anlattı

Cinayete kurban giden akademisyen Ceren Damar'ın babası yaşananları anlattıANKARA - Cinayete kurban giden Ceren Şenel Damar'ın babası Mustafa Damar, "Keşif ve planlama yapmış olan katil, Ceren Hocanın ardından onun odasına giriyor, beklemeksizin 2 el kalleşçe sırtından ve yakın mesafeden silahla öldürücü bölgelere ateş ediyor. Yere yığılan Ceren Hoca'ya 28,5 santim uzunluğundaki özel imal edilmiş bıçakla 17 bıçak darbesi vuruyor" dedi.Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yerleşkesi'nde kopya çektiği anlaşılan Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında 2 Ocak 2019'da silahla vurularak katledilen Ceren Damar Şenel 'ın babası Mustafa Damar basın toplantısı düzenledi. Baba Damar "Ancak soruşturmanın tamamlanması ve mahkemeye intikal etmiş olması nedeniyle artık, eksik olan bilgilerin tamamlanması, yanlış olan bilgilerin düzeltilmesi ve bilinmesi gerekenlerin de kamuoyunun öğrenme hakkı kapsamında paylaşılmasında ve topluma ibret olmasında fayda mülahaza ediyor ki bir daha böyle vahşetler yaşanmasın, toplum böyle canileri bünyesinde barındırmasın" diye konuştu.Yaşanan olayın gelişimini paylaşan Damar, "Medeni Usul Hukuku sınavında Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel ile birlikte bir erkek araştırma görevlisi sınav gözetmeni olarak görevlidirler. Sınav başladıktan 15 dakika sonra; katilin başını önüne eğerek masa üzerinde bulunan ve mürekkepli kısmı çıkarılmış, içine kopya kağıtları yerleştirilmiş 5 tane şeffaf kalemden kopya çektiğini Ceren Hoca fark ediyor. Ceren Hoca, katili eyleminden vazgeçirmek için fark edildiğini anlasın ve vazgeçsin düşüncesiyle sessizce birkaç kez katilin yanına gidip geliyor. Ancak, o güne kadar hayatını kopyayla kazanmaya çalışan katil, vazgeçmiyor ve kopya çekmeye devam ediyor. Ceren Hoca, pişkin pişkin kopya çekmeye devam eden katile kopyaları alayım diyor. Katilin kimliğini ve sınav kağıdını alarak, kürsüde bulunan diğer gözetmenin yanına katille birlikte sessizce gidiyor. Diğer gözetmen de kopya malzemelerini inceleniyor ve kopya olayını Dekan'a bildirilmesini Ceren Hoca'dan rica ediyor. Ceren Hoca, sınavın huzurunu bozmamak için koridora çıkıyor ve Dekanı cep telefonundan arıyor, kopya olayını bildiriyor. Dekan, tutanak tutulması ve öğrencinin salondan çıkarılması talimatını veriyor. Ceren Hoca tekrar sınav salonuna geliyor ve Dekan'ın talimatlarını iletiyor. Ceren Hoca koridorda telefon görüşmesi yaparken katil, salonda bulunan diğer sınav gözetmenine "tutanak tutulmasa" diyor. Diğer gözetmen "tutmak zorundayız" diyor. Katil, "kalemlerden üçünü dördünü geri alabilir miyim?" diyor, diğer gözetmen delilleri idareye vermek zorundayız, diyor. Başkaca hiç bir tartışma ve konuşma olmadan kopya tutanağı tutuluyor, katil sessizce sınav salonundan çıkıyor. Ceren Hoca ve diğer gözetmenin huzurunda sınav salonunda sınav süresinde başkaca bir olay yaşanmıyor ve sınav sükunetle tamamlanıyor" sözlerini kullandı.Arkadaşına "öldüreceğim" demişKatilin, sınav salonundan çıktıktan sonra üniversite otoparkında bir arkadaşıyla buluşup Ceren Damar'ı öldüreceğini söylediği aktaran Damar, "Katile arkadaşı; 'eve neden gidiyorsun daha iki sınavın var gereksiz hareketler yapma sınavına gir boş geçme' diyor. Sonra arabasına binip üniversiteden ayrılıyor. Arkadaşı, katilin söylediklerini yapacağına inanmıyor. Çünkü her zaman hocalarına; bunlar ölseler de kurtulsak gibi sözler söyler, hocalara sinkaflı küfürler eder ve daha sonrada gülüp geçermiş. Katil, arabasıyla Gölbaşı'nda bulunan evine gidiyor. Babasına ait Star marka tabanca ile kesici kısmı 16,5 santim, sap kısmı 12 cm özel yapılmış 28 santimlik bıçağı alarak üniversiteye dönüyor. Katil, üniversiteye döndükten sonra girmesi gereken 2 sınava girmiyor, Ceren Hoca'yı öldürmek için keşif ve planlama yapıyor. Ceren Hoca, öğleden sonra gözetmenlik görevi yaptığı sınavlara giriyor. Son gözetmenlik görevini saat 17.00'de bitiriyor. Saat17: 00den sonra Ceren Hoca odasına geliyor. Keşif ve planlama yapmış olan katil, Ceren Hocanın ardından onun odasına giriyor, beklemeksizin 2 el kalleşçe sırtından ve yakın mesafeden silahla öldürücü bölgelere ateş ediyor. Yere yığılan Ceren Hoca'ya 28,5 santim uzunluğundaki özel imal edilmiş bıçakla 17 bıçak darbesi vuruyor. Silah sesi ve inleme sesi üzerine 2 hoca Ceren Hoca'nın odasına koşuyor, katilin bir eli havada bıçaklamaya devam ettiğini suçüstü yapıyorlar. Hocaları gören katil, soğukkanlı bir şekilde bıçağı kılıfına sokuyor ve başarmış edasıyla odadan sakince çıkıyor. Hocaların olayın şokunu üzerlerinden atması üzerine, "yakalayın" diye bağırıyorlar ve ondan sonra katil koşmaya başlıyor. Bir öğrenci katili etkisiz hale getirmek için elindeki kitabları atıyor, başka bir öğrenci kovalamaya başlıyor. Üniversite dışında sokak araları dahil 1,5 kilometre kovalıyor. Katil, kovalayan öğrenciyi durdurmak için ona silahla 2 el ateş ediyor. Öğrenci korkup kovalamayı bırakıyor. Katil, öyle vahşice, canice, eziyet çektirerek Ceren Hocayı katlediyor ki Ceren Hoca hastaneye dahi götürülemiyor olay yerinde hayatını kaybediyor" şeklinde konuştuİnsan katil olarak doğmazİnsanın katil olarak doğmadığını ve bir günde de katil olmadığına dikkat çeken Damar, "Aile, çevre ve hatta toplumun çeşitli kurumları ve yetkilileri bir kişinin katil olması için bilerek ya da bilmeyerek, belki de istemeden katil olması, şiddet uygulaması için onu destekliyor, önünü açıyorlar, çaba sarf ediyorlar. Katilin annesi Hatice Hikmet 2010 yılında bir gazeteye verdiği mülakatta; "Biz çocuklarımızı yarı polis gibi yetiştiriyoruz" diyor. Henüz 14-15 yaşında olan birinin ailesi tarafından yarı polis gibi yetiştirilmesi ne demektir? Size çocuklarınızın yarı polis gibi yetiştirilme yetkisini kim verdi? Sen kendin polis gibi yetiştin mi ki çocuklarını yarı polis gibi yetiştiriyorsun. Ceren Damar'ın katledilmesi olayını incelediğimizde cinayetin çok soğukkanlı bir şekilde işlendiği, canavarca hislerle ve eziyet çektirerek işlendiği, planlayarak işlendiği açıkça görülmektedir. Hepinizin bildiği bir söz vardır; yarım hekim candan, yarım imam dinden eder işte böyle annenin yetiştirdiği yarım poliste insan katleder. Burada, katilin katil olmasında ailenin büyük etkisi olduğunu düşünüyorum" cümlelerini kullandı.Katil hapishanede hamile kalmışKatil Hasan İsmail Hikmet'in, eski kız arkadaşının mahrem fotogramlarını sosyal medyada yayarak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten davası bulunduğunu da hatırlatan Damar, "Failin cinayetten önce de son derece kadınlara karşı ahlaksız ve suça eğilimli bir kişi olduğu göstermektedir. Hukukçuların ifade ettiği gibi savunma hakkı kutsaldır. Bu ne demekse? Katilin ve ailesinin olayın başından itibaren çelişkilerle dolu ifade vermeleri, delil karartmaya çalışmaları ve nihayet olaydan tam 4 ay geçtikten sonra, katilin ilişkimiz vardı demesi. Artık savunma hakkını geçmiş, canice, alçakça katledilen kızımın, bir ölünün hatırasına saldıracak şekilde iftiraya dönüşmüştür. Bu katilin resmi ve gayri resmi akıl hocalarının hukuk dışı, akıl dışı, ahlak dışı, mantık dışı insanlık dışı en cahil insanın dahi başvurmayacağı bir adilik, alçaklıktır. Akıl hocası; hırsızın, katilin tecavüzcünün kurtarıcısı olamaz. Bedeli ne olursa olsun bu para karşılığında yapılmaz. Bu insanlığın görebileceği en alçak seviyedir. Böyle bir iftirayı atmak için be ahlaksız elinde, belge, bilgi, mesaj, fotoğraf neyse ortaya koyman gerekir. Bende söyleyeyim o zaman katil hapishanede hamile kalmış. Kızımla ilgili bu iftira bizi hiç etkilemedi etkilemez de" ifadelerine yer verdi.Katilin annesi FETÖ'den ihraç olmuşEmniyet mensuplarına, askerlere ve diğer güvenlik görevlileri ile aralarında Fethi Sekin gibi millet için canını feda etmeye hazır güvenlik görevlilerini, şehit ve gazileri tenzih ederek söze başlayan Damar bazı iddialarını ileri sürdü. Katilin annesi ve babası polis olduğu hatırlatan Damar, " Katilin babası emeklidir. Katilin annesi Hatice Elçi Hikmet 3 Ocak 2019 tarihinde olayın oluşundan bir gün sonra, verdiği kendi ifadesinde; "2016 yılında FETÖ üyeliğinden dolayı meslekten ihraç oldum." diyor. Olayın olduğu tarihte kendi ifadesine göre FETÖ den ihraçtı, buna rağmen polis gibi davranıyor. Emniyet mensubu gibi davranıyor. Emniyet mensubu bazı polislerde katil ve ailesine emniyet müdürlüğü çalışanı gibi muamele ediyorlar" iddialarını belirtti.Katilin otomobilin annesi tarafından götürüldüğü iddiasıKatilin otomobilinin aranmadan annesi tarafından götürülmesine polisin izin verdiğini ileri süren Damar, "Belirtmek gerekir ki polisler olay mahalline ambulanstan bile önce intikal etmiş olmasına rağmen, katilin aracında arama yapmamışlardır. Sayın Savcı katilin otomobilinin aranması emrini verdiği halde, hiç aranmadan çıkıp gitmesine izin vermişler, araç kaçırıldığı halde yerinde olmadığı halde sanki araç aranmış gibi gerçeğe aykırı tutanak tutulmuştur" ifadelerine yer verdi. Katilin otomobilinin torpidosunda, katil tarafından yazılmış bir intihar mektubu bulduğunu hatırlatan Damar, " Sözde intihar mektubu incelendiğinde, mektubun sonunda 'Silahla planlayarak asla öldürmedim. Tamamen o anki sinirlerimle hareket ederek oldu hepsi."'şeklinde bir ifade bulunduğu görülmektedir. Bu ifadeden, mektubun olaydan sonra yazıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Zira metin içinde kendini öldüreceğinden bahseden bir kimsenin, başka birini öldüreceğini bilmişçesine onu 'asla planlayarak öldürmediğinden' söz etmesinin her türlü mantıki izahtan uzak olduğu açıktır. Sen müneccim misin? Katilin olaydan sonra otomobiline hiç binmediği, olaydan bir saat sonra yakalandığı ve polis denetiminde- gözaltında olduğu aşikardır. Bu durumda Sözde intihar mektubunun polis gözetimindeyken polisin göz yumması ve yardımı ile yazıldığı değerlendirilmektedir" iddialarını ileri sürdü. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü RaporuOlay günü tarihinde polis tarafından tutulan tutanağı okuyan Damar, "Siyah renkli sap kısmı 12 cm olan, kesici kısmı 16,5 santim olan kesici kısmı üzerinde Madein AUSTRIA 78 ibareli bıçağı biz görevlilere teslim etmiştir ifadesi yer almaktadır. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün olaydan bir ay sonra 1 Şubat 2019 tarihinde düzenlediği Uzmanlık Raporu'nda; 'Namlusunun sol yan yüzeyi üzerinde 'Made in AUSTRIA 78' ibareleri bulunan, siyah renkli plastik saplı, yaklaşık 16 santim uzunluğunda, tek ağızlı, sırtı küt, sivri uçlu namluya haiz bir 1 adet bıçak ve bir 1 adet plastik kın' ifadesi yer almaktadır. Olayın hemen akabinde konunun uzmanı olmayan polis memuru tarafından tutulan sap kısmı 12 cm olan, kesici kısmı 16,5 cm olan bıçak şeklinde tarif edilirken, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün düzenlediği Uzmanlık Raporu'nda ise bıçakla ilgili olarak yaklaşık 16 cm. uzunluğunda ifadesi bulunmaktadır. Uzmanlık Raporunda milimetrik ölçü ve özellikler belirtilmesi gerekirken yaklaşık 16 cm. gibi üstünkörü, basit bir ifade kullanılmış ve sonucunda bıçağın "6136 Sayılı Yasanın 4. maddesine göre yasak niteliği haiz bıçaklardan olmadığı" kanaati bildirilmiştir. Suça konu bıçağın salt saldırı amacıyla üretilmiş bir bıçak olduğu su götürmez biçimde açık olduğu halde, Emniyet birimleri tarafından tanzim edilen raporda gerek bıçağın özelliklerinin üstünkörü ve özensiz tasvir edilmesi gerekse bıçağın "6136 Sayılı Yasanın 4. maddesine göre yasak niteliği haiz bıçaklardan olmadığı" kanaatinin hiçbir suretle gerekçelendirilmemiş olması raporun failin daha az ceza almasına matuf bir telkin ile hazırlandığı ihtimalini düşündürmektedir. Bu ekmek bıçağı değil. Meyve bıçağı değil. Profesyonelce saldırı amaçlı üretilmiş bir bıçak" cümlelerine yer verdi.Kaçış görüntüleri temin edilemediği iddiasıKatilin kaçış görüntülerinin polis tarafından temin edilmediğini iler süren Damar, " Şubat ayında katilin kaçış görüntülerinin temin edilmesi yazılmış olmasına rağmen, çevrede bir çok site, kamera vs. bulunmasına rağmen halen bu görüntüler polis tarafından temin edilmemiştir. Acaba gizlemek mi isteniyor?Pratikte müebbet hapis cezası diye bir şey yok"Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum gibi beylik laflar etmeyeceğim" diyen baba Damari "TCK'da var olan en ağır ceza Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası. Aslında pratikte böyle bir ceza yok. Uygulamada Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yok. Hakim Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar veriyor. Hiçbir indirim olmadığı takdirde bunun infaz yasasına göre uygulaması 30 yıl. Takım elbise markası, kıravat markası indirimi olmadan yatacağı maksimum süre 30 yıl. Bu mu tecellisini beklediğiniz adalet. Bu mu benim kızımın hayatının karşılığı" sözlerini kullandı.27 Eylül 2019 ilk duruşmaSavcılık Makamı'nın yürüttüğü çalışma sonucu 7 ay gibi bir süre sonunda hazırlanan iddianamede Hasan İsmail Hikmet hakkında, tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve kamu görevlisini yapmakta olduğu görevinden dolayı öldürme suçlarını işlediği gerekçesiyle Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası istendi. Olaya ilişkin ilk duruşma ise 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 9.00'da gerçekleştirilecek.