Haberler » 3. Sayfa » Haber

Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi

Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi Burak S., kız arkadaşının abisi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştüKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Burak S., son yolculuğuna uğurlandı.

17.09.2019 22:06
Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi
Burak S., kız arkadaşının abisi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Burak S., son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği Burak S.'yi takip etti. Burak S. iş çıkışında kardeşiyle beraber yürüdüğü sırada arkadan koşarak gelen T.U., elindeki bıçakla Burak S.'ye saldırdı. Ağır yaralanan Burak S. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Burak S.'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Kocasinan ilçesine ağlı Ziya Gökalp mahallesinde bulunan Abdulkadir Geylani Camii'ne getirildi. Burak S.'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından Erkilet mahallesinde toprağa verildi.
Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi

Melikgazi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:12 Demo telefonları 40 bin liraya sattılar
22:06 Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi
21:59 Jandarma ekiplerinden uyuşturucu denetimi: 4 gözaltı
21:53 3 ilçede hırsızlık yapan şahıslar cezaevi ziyaretinde yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
21:24 Şanlıurfa'da akaryakıt tankeri alev alev yandı
21:23 Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı
21:23 Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı