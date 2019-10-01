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Cinayetin işlendiği lunapark böyle görüntülendi

Cinayetin işlendiği lunapark böyle görüntülendiMANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde jeton kavgasının büyümesi sonucu lunapark çalışanı tarafından bir kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan olayda lunaparkta sessizlik hakim. Olay geçtiğimiz 29 Eylül Pazar günü meydana geldi.

01.10.2019 19:21
Cinayetin işlendiği lunapark böyle görüntülendi
MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde jeton kavgasının büyümesi sonucu lunapark çalışanı tarafından bir kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan olayda lunaparkta sessizlik hakim.
Olay geçtiğimiz 29 Eylül Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eren Erbahçelilerkızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. İddiaya göre Erbahçeliler ile lunapark çalışanı Kazım S. arasında oyun jetonu başında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Kazım S.tabanca ile Eren Erbahçeliler'i vurdu. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Erbahçeliler, hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan Kazım S. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan cinayetin işlendiği lunaparkta sessizlik hakim. Halen açık olan lunaparkta yaşanan sessizlik dikkat çekti.
Cinayetin işlendiği lunapark böyle görüntülendi

Salihli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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