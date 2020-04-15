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Cinayetten gözaltına alınan gazeteci adliyeye sevk edildi

Fatih'te tartıştığı şahsı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan emekli gazeteci Ersin Kalkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:15
Cinayetten gözaltına alınan gazeteci adliyeye sevk edildi
Fatih 'te tartıştığı şahsı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan emekli gazeteci Ersin Kalkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Fatih Balat'ta dün akşam saatlerinde bir kafe önünde yaşanan tartışmada emekli gazeteci Ersin Kalkan Berattin Ç.'yi boğazından bıçakladığı iddia edilmişti. Olayda ağır yaralanan Berattin Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Ersin kalkan polise telsim olmuştu.
Polis karakolundaki ifadesinde Kalkan, Berattin Ç. isimli şahısla bir konudan dolayı davalık olduklarını, şahsın kendisine saldırması üzerine olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ersin Kalkan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na nöbetçi savcıya ifade vermek üzere getirildi. Zanlı adliyeye girişi esnasında cinayet iddialarını yanıtsız bıraktı. Kalkan'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.
(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih, Güncel
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