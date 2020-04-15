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Cinayetten gözaltına alınan gazeteci tutuklandı

Fatih'te dün yaşanan tartışmada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emekli gazeteci Ersin Kalkan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

15.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:00
Cinayetten gözaltına alınan gazeteci tutuklandı
Fatih 'te dün yaşanan tartışmada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emekli gazeteci Ersin Kalkan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Fatih Balat'ta dün akşam saatlerinde bir kafe önünde yaşanan tartışmada emekli gazeteci Ersin Kalkan, Berattin Ç.'yi bıçak ile yaraladı. Bıçak darbesi boğazına gelen Berattin Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis amirliğine giderek teslim olan emekli gazeteci Kalkan, burada verdiği ifadesinde Berattin Ç. isimli şahısla bir konudan dolayı davalık olduklarını, şahsın kendisine saldırması üzerine olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda nöbetçi savcılığa getirilen Kalkan, burada yapılan işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Kalkan 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih, Güncel
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