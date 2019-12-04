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Cinayetten sonra 112 istasyonunda nöbet tutmuş

DENİZLİ'de, Sercan Yıldırım'ı (23) tabanca ile vurarak öldürüp, halıya sardıktan sonra köpek çiftliğinde gömmek üzereyken yakalanan acil tıp teknisyeni Hamza D.

04.12.2019 20:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:51Cinayetten sonra 112 istasyonunda nöbet tutmuş

DENİZLİ'de, Sercan Yıldırım'ı (23) tabanca ile vurarak öldürüp, halıya sardıktan sonra köpek çiftliğinde gömmek üzereyken yakalanan acil tıp teknisyeni Hamza D.'nin (27) olayın ertesi günü, görev yeri olan Beyağaç ilçesindeki 112 Acil Servis İstasyonu'nda nöbet tuttuğu ardından olay yerine döndüğü ortaya çıktı. Hamza D. ve olaya karıştığı belirlenen arkadaşı Tolga Y., adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık günü saat 17.00 sıralarında, Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı mevkisindeki köpek çiftliğinde, öldürülen bir kişinin cesedinin gömüleceği ihbarını aldı. Çiftliğe operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bahçede çukur açan ve bir erkeğe ait cesedi gömmeye çalışan Hamza D.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede çuval içerisindeki cesedin Sercan Yıldırım'a ait olduğu ve tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, olayın ardından Beyağaç ilçesinde görevli acil tıp teknisyeni Hamza D., meslektaşı Tolga Y., Serhat Ç. ve Savaş Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Serhat Ç. ve Savaş Ş., emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Şüpheli Hamza D.'nin, ifadesinde, 4 arkadaş içki içmek için 30 Kasım gecesi köpek çiftliğinde buluştuklarını, tabancasıyla oynarken yanlışlıkla Yıldırım'ı vurduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca, Hamza D.'nin cinayetin ertesi günü görev yaptığı Beyağaç ilçesindeki 112 Acil Servis İstasyonu'nda nöbet tutuğu, daha sonra tekrar olay yerine döndüğü tespit edildi.

KÖPEK ÇİFTLİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN TABELA

Öte yandan, köpek çiftliğinde yapılan incelemede, içeride başıboş dolaşan bir tay, köpekler ve tavukların bulunduğu belirlendi. Çiftlik evinin giriş kapısındaki 'Dikkat ölüm tehlikesi' yazılı tabela dikkat çekti. Oturma odasında, Yıldırım'ın cesedinin sarıldığı halı ve kan izleri görüldü. Şüpheli Hamza D. ve olay gecesi yanında olduğu ileri sürülen Tolga Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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Kaynak: DHA

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