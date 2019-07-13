13.07.2019 14:18
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Çince Yaz Okulu öğrencileri sertifikalarını aldı

Çince Yaz Okulu öğrencileri sertifikalarını aldı

BU yıl 5'incisi düzenlen ve 6-12 yaş arası öğrencilerin eğitim aldığı Çince Yaz Okulu'nun sertifikaları verildi.

BU yıl 5'incisi düzenlen ve 6-12 yaş arası öğrencilerin eğitim aldığı Çince Yaz Okulu'nun sertifikaları verildi.

Okan Koleji tarafından düzenlenen yaz okulu, Konfüçyus Enstitüsü, Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi ve Uluslararası Çin Dili Konseyi (HANBAN) işbirliğinde gerçekleştirildi.

Çin kültürünü Türk halkına tanıtmayı amaçlayan yaz okuluna 6-12 yaş arası öğrenciler katıldı. Öğrenciler Çin kültürüne ait kağıt kesme sanatı, örgü sanatı, kaligrafi ve geleneksel sporları da öğrenme fırsatı buldu.

Çinli öğretmenlerden ders alan öğrenciler, kamp sonunda sertifikalarını almaya hak kazandı. Sertifika töreninde ise üniversiteye ait O'Mutfak'ta Çin mutfağından yemekler ikram edildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul Kültür Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Konfüçyus, Pekin, Güncel

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