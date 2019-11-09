Cinderella Filmi

Kay Cannon'un yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı müzikal film
in başrollerinde Idina Menzel, Billy Porter ve Camila Cabello yer alıyorlar.Yönetmen:
Kay CannonSenaryo:
Kay CannonOyuncular:
Idina Menzel, Billy Porter, Camila CabelloFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
CinderellaYapımcı Firma:
Sony PicturesYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
05.02.2021 Cinderella Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.