Haberler » Sinema » Cinderella Filmi - Haber

Cinderella Filmi

Cinderella filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cinderella filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:58Cinderella Filmi
Kay Cannon'un yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı müzikal film in başrollerinde Idina Menzel, Billy Porter ve Camila Cabello yer alıyorlar.


Yönetmen:Kay Cannon
Senaryo:Kay Cannon
Oyuncular:Idina Menzel, Billy Porter, Camila Cabello
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:Cinderella
Yapımcı Firma:Sony Pictures
Yapım Yılı:2021
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi:05.02.2021

Cinderella Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Billy Porter, Cinderella, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
10:57 The Batman Filmi
09:57 Cinderella Filmi
06:45 09 Kasım 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 09 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 09 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 11:04:11