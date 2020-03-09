Cinderesi'nde ilk kazma vuruldu
Altındağ, Feridun Çelik Mahallesi'ndeki 451 konut ve sosyal donatı alanlarının inşa edileceği 'Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk kazma vuruldu.
09.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:54
Altındağ , Feridun Çelik Mahallesi'ndeki 451 konut ve sosyal donatı alanlarının inşa edileceği 'Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk kazma vuruldu.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kira yardımı müjdesi alan hak sahiplerine bir müjdeli haber daha geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesinin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi bölgesinde, inşa edilecek 451 konut için ilk kazma vuruldu. TOKİ tarafından kısa süre önce ihalesi tamamlanan bölgede, hak sahiplerinin 2013 yılından beri özlemle bekledikleri modern konutlar yatay mimariye de uygun şekilde inşa edilecek.
Bakan Kurum'a teşekkür
Göreve geldiği günden itibaren Cinderesi bölgesindeki mağduriyetlerin giderilmesi için çalışan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Uzun yıllardır çözüm bekleyen Cinderesi'nde önemli adımlar attık. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte; spor alanları, yeşil alanları ve sosyal donatıları olan modern bir Cinderesi inşa edeceğiz. Hedefimiz, hak sahiplerinin yıllardır özlemini çektiği evlerine bir an önce kavuşmalarını sağlamak. Hemşehrilerimizin huzur içinde yaşadığı planlı bir Altındağ oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projede bize destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.
Cazibe merkezi olacak
Çevreyolu'nun hemen yanında yer alan Cinderesi bölgesi sosyal donatılarıyla Ankara'nın yeni cazibe merkezine dönüşecek. Payamlıtepe ormanlarına da komşu olan Cinderesi bölgesinde ayrıca spor tesisleri, yeşil alanlar, meydan, ticaret alanları, cami ve sosyal tesislerin de yer aldığı bir şehir kurulacak. - ANKARA
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kira yardımı müjdesi alan hak sahiplerine bir müjdeli haber daha geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesinin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi bölgesinde, inşa edilecek 451 konut için ilk kazma vuruldu. TOKİ tarafından kısa süre önce ihalesi tamamlanan bölgede, hak sahiplerinin 2013 yılından beri özlemle bekledikleri modern konutlar yatay mimariye de uygun şekilde inşa edilecek.
Bakan Kurum'a teşekkür
Göreve geldiği günden itibaren Cinderesi bölgesindeki mağduriyetlerin giderilmesi için çalışan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Uzun yıllardır çözüm bekleyen Cinderesi'nde önemli adımlar attık. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte; spor alanları, yeşil alanları ve sosyal donatıları olan modern bir Cinderesi inşa edeceğiz. Hedefimiz, hak sahiplerinin yıllardır özlemini çektiği evlerine bir an önce kavuşmalarını sağlamak. Hemşehrilerimizin huzur içinde yaşadığı planlı bir Altındağ oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projede bize destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.
Cazibe merkezi olacak
Çevreyolu'nun hemen yanında yer alan Cinderesi bölgesi sosyal donatılarıyla Ankara'nın yeni cazibe merkezine dönüşecek. Payamlıtepe ormanlarına da komşu olan Cinderesi bölgesinde ayrıca spor tesisleri, yeşil alanlar, meydan, ticaret alanları, cami ve sosyal tesislerin de yer aldığı bir şehir kurulacak. - ANKARA
Kaynak: İHA
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