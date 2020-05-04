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Çine'de 12 mahallenin su ihtiyacını karşılayacak çalışma sürüyor

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Çine'de 12 mahallenin su ihtiyacını karşılayan Çine-Çatak İçme Suyu Grubu için yeni kaynaktan su takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çine'de 12 mahallenin su ihtiyacını karşılayacak çalışma sürüyor
04.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:17
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Çine'de 12 mahallenin su ihtiyacını karşılayan Çine-Çatak İçme Suyu Grubu için yeni kaynaktan su takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Elderesi Mahallesi'nde açılan içme suyu sondaj kuyusunda elde edilen suyla binlerce vatandaşın içme suyu ihtiyacı uzun yıllar karşılanacak. Su debisinin azalmasıyla birlikte başlanan çalışmalarda ilk olarak yeni içme suyu kaynak araması yapıldı. Yeni açılan içme suyu sondajından yeterli suyun elde edilmesine müteakip sondaj kuyusunun borulama, pompa indirme ve enerji nakil hattı döşenmesi çalışması yapıldı. Daha sonra başlatılan içme suyu grup isale hattı ile içme suyu grup toplama odasına iletilecek.

Çalışmada toplam 2 bin 150 metrelik uzun ömürlü boru hattı döşenecek. Kısa sürede bitirilmesi planlanan çalışmayla Çine'nin Elderesi, Çatak, Sarnıç, Bereket, Kırkışık, Bağlarbaşı, Kızılgüney, Subaşı, Tepeköy, Subaşı-Sakızağacı, Kırkışık-Asmalılar mahallelerinde çok uzun yıllar su sorununun yaşanmaması planlanıyor.

ASKİ ekiplerinin su debisinin azalmaya başlamasıyla birlikte çalışmalara başladığını ifade eden mahalleliler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Çine, Güncel, Haber

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