Çine'de Deve Güreşi Festivali

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Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen 30. Çine Deve Güreşleri Festivali'nde Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelen 80 pehlivan deve güreşti.Çine Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl merhum iş adamı Kamil Tuncer anısına düzenlenen festival Hayvan Pazar'ında yapıldı.Çeşitli illerden getirilen 80 pehlivan devenin kıyasıya mücadele ettiği festivali vatandaşlar heyecanla izledi.Alana gelen vatandaşlar hem güreşleri izledi hem de piknik yaptı.Renkli görüntülerin oluştuğu güreşlerin sonunda dereceye giren develerin sahiplerine çeşitli hediyeler verildi.Festivalde konuşan Çine Belediye Bakanı Enver Salih Dinçer, kültürümüzün önemli değerlerinden olan deve güreşlerini yaşatmanın çabası içinde olduklarını belirtti.Festivale, Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da katıldı.