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Çine'de "jeotermal santral" protestosu

Çine'de kurulması planlanan jeotermal santral için yapılacak ihalelerin iptal edilmesini isteyen bir grup protesto gösterisi düzenlendi.

03.08.2019 15:40 Çine'de
Çine'de kurulması planlanan jeotermal santral için yapılacak ihalelerin iptal edilmesini isteyen bir grup protesto gösterisi düzenlendi.
Aralarında muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu bir grup, Hükümet Meydanı'nda bir araya geldi.
Grup adına açıklama yapan Dorumlar Mahalle Muhtarı Halil Kapıkıran, santralın çevre katliamına yol açacağını, zeytin ormanlarına ve verimli topraklara zarar vereceğini ileri sürdü.
İhalelerin iptalini talep eden Kapıkıran, "Çinemizin havasının, suyunun, topraklarının ve yeraltı zenginliklerinin bilinçsizce heba edilmesine, peşkeş çekilmesine topyekün karşıyız. Jeotermal tesis yoğunluğu ve istilasına karşı sorumluluk taşıyan herkesi ve her kurumu bir kez daha düşünmeye, araştırmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çine, Güncel

Kaynak: AA

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