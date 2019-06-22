22.06.2019 18:58
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Çine'de motosiklet hırsızlığına karışan diğer şüpheli de yakalandı

Çine

Aydın'ın Çine ilçesinde geçtiğimiz hafta iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karışan iki şüpheliden biri olaydan hemen sonra yakalanırken, diğer şüpheli ise polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Aydın 'ın Çine ilçesinde geçtiğimiz hafta iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karışan iki şüpheliden biri olaydan hemen sonra yakalanırken, diğer şüpheli ise polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Olay Şevketiye Mahallesi Namık Gedik Caddesi ve Mehmet Yavaş Caddesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, E. Y.'e ait 09 LJ 517 plakalı motosikletle ve M.Y.'a ait 09 CDD 58 plakalı motosiklet gece saat 01.30 sularında park halindeyken çalındı. Motosiklet sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızların kimliklerini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelilerden F. E. (21) yakalanarak tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ve kimliği belirlenen ikinci hırsızı bulmak için polis ekipleri çalışmalarına devam etti. Polisin yaptığı sıkı takip sonucunda bir diğer şüpheli O.Ç (24) yakalanarak sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Aydın , Çine , Motosiklet , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:44 Bu acının tarifi yok... Bursalı şehit ailesi 3. kez evlat acısı yaşadı
19:36 - Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
19:29 Siirt'te köprü yapımında kullanılan vinç devrildi: 1 yaralı
19:19 Kayıp 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu
19:18 İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma...
18:57 Çine'de motosiklet hırsızlığına karışan diğer şüpheli de yakalandı
18:52 Fethiye'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı