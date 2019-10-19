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Çine'de muhtarlar günü kutlandı

Aydın'ın Çine ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

19.10.2019 15:40Çine'de muhtarlar günü kutlandı
Aydın'ın Çine ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Hükümet Meydanı'nda bir araya gelerek Atatürk anıtına çelenk sunan muhtarlar, Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut'u ziyaret etti.
Karabulut, yaptığı açıkamada 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile birlikte belediye bünyesinde Muhtarlar Müdürlüğü kurulduğunu, muhtarların ilettiği konuları hassasiyetle ele aldıklarını ifade etti.
Çine Muhtarlar Derneği'nden yapılan açıklamada da muhtarlık müessesesinin yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğuna işaret edilerek, "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Ayrıca çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar." denildi.

Hükümet, Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: AA

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