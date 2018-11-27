27 Kasım 2018, 09:16
»»

Çine'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çine

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine gitmekte olan Uğur Uçar (25) idaresindeki 10 AT 117 plakalı otomobil, Tokurcun mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü Uğur Uçar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Uçar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Uğur Uçar,Aydın,Çine
27 Kasım 2018 Salı 09:16