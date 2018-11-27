Çine'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aydın
'ın Çine
ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Muğla
istikametine gitmekte olan Uğur Uçar
(25) idaresindeki 10 AT 117 plakalı otomobil, Tokurcun mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü Uğur Uçar yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Atatürk
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Uçar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Uğur Uçar,Aydın,Çine