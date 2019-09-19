Haberler » Güncel » Haber

Çine'de yılın ahisi seçildi

Çine'de motosiklet tamircisi Rıfat Özcan, yılın ahisi olarak seçildi.

19.09.2019 14:30Çine'de yılın ahisi seçildi
Çine'de motosiklet tamircisi Rıfat Özcan, yılın ahisi olarak seçildi.
Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ilçede yılın ahisi olarak Çine Sanayi Sitesinde yaklaşık 50 yıldır motosiklet tamirciliği yapan Rıfat Özcan seçildi.
Özcan, plaket ve hediyelerini AYESOB Başkanı Selahattin Çetindoğan ve Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Uyar'ın elinden aldı.
Esnafın ülke ekonomisinin yapı taşı olduğunu ifade eden Rıfat Özcan, esnafın sıkıntılı günler geçirdiğini ve bu günlerde devletin esnafa daha çok destek olmasını arzu ettiğini ifade etti.

Ahilik Haftası, Çine, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:38 Yaralı ebabil koruma altına alındı
16:38 Amasya'da 700 kişiye istihdam sağlayacak fabrika kuruluyor
16:38 Aksaray'da iki köy ile cezaevi kampüsünün su ihtiyacı giderildi
16:38 Dha yurt bülteni-14
16:37 Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak
16:37 Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı
16:36 19 Eylül Gaziler Günü