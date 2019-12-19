Çine'de zincirleme kaza: 1'i bebek 6 yaralı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 1 otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 10 aylık bebek Hatice İkra Abbak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Aydın- Muğla yolu, Çaltı Mahallesi Kavşağı'nda, meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Çine'den Efeler'e giden Ali Abbak yönetimindeki 09 C 2878 plakalı otomobil, tali yoldan iddiaya göre kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Mevlüt Gökçen'in kullandığı 48 KT 378 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet karşı şeride geçerek Mehmet Karaman yönetimindeki 09 LV 323 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Gökçen, otomobil sürücüsü Abbak ile yanındaki Kadriye Abbak, Bilal Abbak, Kerem Abbak ve 10 aylık bebek Hatice İkra Abbak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hatice İkra bebeğin hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.