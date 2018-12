Çine'ye 485 Kişi Aranıyor

13 Aralık 2018 Perşembe 11:06



AYDIN'ın Çine ilçesinde her geçen yıl nüfusun azalması nedeniyle Çine Belediye Başkanı CHP'li Enver Salih Dinçer, hemşehrilerinin memleketlerine dönmesi için kampanya başlattı. Başkan Dinçer, 49 bin 515'e düşen nüfusun yeniden 50 binin üzerine çıkması için 485 kişinin gerektiğini ve ikametgahını Çine'ye aldıranlara sertifika vereceklerini söyledi.Çine'nin 2016'da 49 bin 888 olan nüfusu, 2017 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 373 kişi azalarak, 49 bin 515'e düştü. Son 10 yılda her sene ortalama 430 kişi ilçeden göç ederken, nüfus 50 binin altına düştü. Çine'nin nüfusunun 2019 yılına kadar 50 binin üzerine çıkmaması halinde, ilçede birçok kazanımın kaybedileceği belirtildi. Çine Belediye Başkanı Dinçer, bunun önüne geçmek için Aydın Çineliler Derneği Başkanı Altuğ Karaköse ile kampanya başlattı.Nüfusun azalmasının Çine'yi birçok imkandan mahrum bırakacağını belirten Başkan Dinçer, "2014 seçimlerine 50 binin üzerinde bir nüfusla katılmıştık. 25 belediye meclis üyemiz var. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 5 Büyükşehir meclis üyesi ile temsil ediliyoruz. 4 belediye başkan yardımcımız mevcut. İller Bankası'ndan nüfusumuza göre gelen bir payımız var. Ancak her yıl göç veriyoruz. Sürekli nüfusta azalma ve eksilme oluyor. Büyükşehir Yasası ise mahalleye dönüştürülen 65 köyümüz var. Özellikle buralardan çok göç veriyoruz. Stratejik olarak çok önemli bir yerdeyiz. Kuşadası, Didim ve Bodrum gibi tarihi bölgelerin tam merkezindeyiz. Genç nüfus bu bölgelere gittiği için nüfusumuz azalıyor. İlçemizde işle ilgili bir sıkıntı yok. Ama özellikle sosyal ve kültürel açıdan eksik olmamızdan dolayı gençler daha sosyal olan sahil bölgelerine gidiyor. 31 Aralık 2017 itibari ile nüfusumuz 49 bin 515. Bu yıl da yaklaşık 250 kişi göç verdiğimizi düşünerek, nüfusumuzu arttırmak için çalışmalıyız. 2019 yerel seçimlerine nüfusumuzu 50 binin üzerine çıkartarak girmek istiyoruz" diye konuştu.'ÖNEMLİ OLAN İKAMETGAHLARINI BURADA GÖSTERMELERİ'Başkan Dinçer, başlattıkları kampanyaya ilişkin "Aydın Çineliler Derneği ile birlikte görüşmeler yaptık. Ülkemizin neresine gidersek mutlaka bir Çineli ile karşılaşıyoruz. Bu saatten sonra buradan yolu geçen, havasını koklayan suyunu içen Çinelilerden ricamız, 31 Aralık'tan önce ikametgahlarını buradaki evlerine aldırmaları. Burada oy kullanıp, kullanmamaları bizim için çok önemli değil. Önemli olan 31 Aralık öncesinde ikametgahlarını burada göstermeleri" dedi.SERTİFİKA VERİLECEKNüfusun yüksek olmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Dinçer, "Çine'yi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 5 meclis üyesi temsil ederken, bu sayıda 3'e inecek. Yani temsil hakkımız düşecek. İller Bankası'ndan kişi başına aldığımız pay da nüfus düştüğü zaman azalacak. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ikametgahlarını buraya aldırmalarını istiyoruz. Memleketine hizmet etmenin maddi karşılığı olmadığını düşünüyoruz. Nüfusunu buraya aldıran her vatandaşımıza ömür boyu saklayabilecekleri sertifika takdim edeceğiz" diye konuştu.'NEREDE BİR ÇİNELİ VARSA ORAYA GİDİYORUZ'Aydın Çineliler Derneği Başkanı Karaköse ise Ege Bölgesi'nde çok Çineli olduğuna dikkat çekerek, "İşimi gücümü bıraktım kendimi Çine'nin nüfusunu artırmaya adadım. Nerede bir Çineli varsa ayağına kadar gidip, durumu anlatarak, memleketlerine dönmelerini sağlamak için elimizden geleni en son güne kadar yapacağız" dedi.ÇİNE GÖÇ VERİYORTÜİK verilerine göre, Çine'nin 2007'de 53 bin 820 olan nüfusu 2008'de 53 bin 694'e, 2009'da 53 bin 32'ye, 2010'da 52 bin 841'e, 2011'de 52 bin 167'ye, 2012'de 51 bin 393'e, 2013'te 51 bin 20'ye, 2014'te 50 bin 585'e, 2015'te 50 bin 241'e, 2016'da 49 bin 888'e ve 2017'de ise 49 bin 515'e geriledi.- Aydın