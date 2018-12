Çinekop Bolluğu

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:25



Samsunlu balıkçılar, geçen sene kilosu 30 lira olan çinekopun, bu seneki bolluk nedeniyle 15 liradan satıldığını söylediler. Karadeniz 'de bu sene son yılların en bol balık sezonu yaşanıyor. Geçen sezonlarda özellikle birkaç tür bol olurken, diğer türlerde ise kıtlık yaşandı. Bu sene her balık türünün oldukça bol olduğuna dikkat çeken Samsunlu balıkçılar, özellikle çinekop ve istavritte bolluğun geçen senelere oranla oldukça fazla olduğunu ifade ettiler.Bu seneki bolluk, 10-15 senedir görülmediÇinekopun fiyatının yarı yarıya düştüğünü belirten balık satıcısı Kurtça Aydın , "Bu sene her türden balık çok. Palamut, hamsi, mezgit, barbun, çinekop, istavrit ganimet gibi geliyor. Bu seneki bolluk, 10-15 senedir görülmedi. Geçen sene sezon çok kıt geçmişti. Bu sene yüzümüz gülüyor. Geçen sene 20 liraya hamsi satıyorduk, bu sene 8 liradan satıyoruz. İstavrit geçen sene 10-15 liradan satılıyordu. Bu sene 7 liradan satılıyor. Çinekop geçen sene 30 liradan satılıyordu. Bu sene 15 liradan satılıyor. Mezgit ve barbunda da bolluk yaşanıyor. Bu sene özellikle istavrit ve çinekop oldukça bol geliyor. Geçen seneye oranla bu sene harika geçiyor. Karedeniz sezon açıldığından bize cömert davranıyor. Balıklar karşısında bizde bazen şaşkınlığa uğruyoruz" dedi.Balık satıcısı Bülent Çakmak ise, "Bu sene balık fiyatları çok uygun ama vatandaşların ilgisi beklediğimiz kadar yok. Balıkların kilosu 8 liradan başlıyor 40 liraya kadar çıkıyor. Her bütçeye göre balıklar var. Yavaş yavaş hamsinin sevdiği hava şartları da geliyor. Hamsinin daha da bollaşıp ucuzlamasını bekliyoruz. Hamsinin yanı sıra istavrit ve çinekop da oldukça bol çıkıyor. Geçen sene sattığımız fiyatların yarısına çinekop ve istavrit satıyoruz. Hem de bu seneki çinekoplar lüfer gibi olmuş, sarı kanat olmuşlar. Et ve tavuk fiyatlarına göre balık almak daha ekonomik geliyor" diye konuştu.Balık bolluğundan memnun olduklarını belirten vatandaşlar da fiyatların daha da düşmesi gerektiğini söylediler. - SAMSUN