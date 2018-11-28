Çingene Kız'ın Kayıp Parçaları Müzenin Deposuna Konuldu

ABD
'den dün Türkiye
'ye getirilen 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları Gaziantep
'e getirilmesinin ardından Zeugma
Müzesinde bulunan deposuna konuldu.
1960'lı yıllardan bu yana ABD'de bulunan mozaiğin kayıp parçalar 58 yıl sonra yuvasına döndü. Gaziantep Hava Limanından alınan parçalar Zeugma Müzesinin deposuna yerleştirildi. Burada 8 Aralık
tarihinde yapılacak lansman ile görücüye çıkacağı günü bekliyor.
Çingene Kız'ın 12 eksik parçası kavuştuğu yuvasında görücüye çıkacağı günü bekliyor. Özel kutularla paketlenmiş halde titizlikle uçaktan indirilen parçalar, Çingene Kız mozaiğiyle birleştirilmek üzere Zeugma Mozaik Müzesinin deposunda bekleyecek. - GAZİANTEP
Amerika Birleşik Devletleri,Zeugma,Gaziantep
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:35