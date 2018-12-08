Çingene Kızı' Mozaiği Getirilen Parçalarıyla Ziyarete Açıldı (2)

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:22



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:22

GAZİANTEP'ten 1960 yılında yurt dışına kaçırılan ve sergilendiği ABD'den geçen ay sonu getirilen 'Çingene Kızı' mozaiğinin eksik 12 parçası, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katıldığı törenle ziyarete açıldı. Bakan Ersoy, yurt dışına götürülen tarihi eserlerin tekrar Türkiye'ye getirilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Topraklarımızda yaşanmış tüm uygarlıkların kültürel mirasına sahip çıkmak politikalarımızın temelidir" dedi.Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nden 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırıldıktan sonra ABD'nin Şikago eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi zemininde sergilenen ve uzun uğraşlar sonrasında evine geri getirilen 'Çingene Kızı' mozaiğinin parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katıldığı törenle tanıtılarak ziyarete açıldı. Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen törene; Bakan Ersoy'un yanı sıra Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.Bakan Ersoy törende yaptığı açılış konuşmasında yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin takipçisi olacaklarını belirterek şunları söyledi:"Zeugma keşfedildiği günden bu yana 2'nci yüzyıl ile bugünün dünyası arasında bir kültür köprüsü oldu. Gerçek bir markaya dönüşen Çingene Kızı, bu gizemli bakışlı portre belki ana tanrıça Gaia'ya belki Büyük İskender'e veya başka bir kişiye ait. Bilimsel verilerin dışında bu portre ile ilgili kesin olan bir şey varsa o da belleklerimize kültür tarihimizin bir parçası olarak kazınmış olmasıdır. İşte kültürel mirası bir materyal olmanın ötesine geçiren de bu aidiyet duygusudur. Bu sebeple kültürel miras aynı duyguları paylaşmayı sağlayan güçlü bir bağlılıktır. Bugün bu bağın gücüne güç katıyoruz. Çingene Kızı'nın resmedildiği kompozisyona ait 12 parça, eşsiz mozaik bizlerle ana yurdunda buluşuyor. Bu kavuşmanın ilk 11 ayda 251 bin ziyaretçi sayısı ile kendi rekorunu kıran Zeugma Müzesi'ne olan ilgiyi katbekat artıracağına inanıyorum. Altını kuvvetle çizmek isterim ki topraklarımızda yaşanmış tüm uygarlıkların kültürel mirasına sahip çıkmak politikalarımızın temelidir. Bu coğrafyadan koparılan kültürel mirasların ana yurduna döndürülmesinin ısrarla takipçisi olacağız. Bu, bizim ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzun gereği."Vali Davut Gül de mozaiklerin getirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Medeniyet 3 yılda, 5 yılda, 50 yılda, 100 yılda oluşmuyor. Baktığımızda Gaziantep gastronomi şehri diyoruz, 1700-1800 yıl önce mutfağı ile müziği ile mimarisi ile Gaziantep'in bu potansiyelini yüz yıllar önce bin yıllar önce görüyoruz. Bir diğer nokta, Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği nokta ile ilgili; büyük devlet çakıl taşı nerede olursa olsun bunu almak gücüyle ilgilidir. Dolayısı ile Türkiye kendisine ait olan bir eseri, bir varlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Kültür Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, Dışişleri Bakanımızın, Adalet Bakanımızın, önceki Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok yoğun gayretiyle bugün ait olduğu topraklara getirdi" diye konuştu.Gaziantep Büyükşehir Belediye Fatma Şahin ise çok heyecanlı ve gururlu olduğunu ifade etti. Mozaiklerin getirilme sürecini anlatan Başkan Şahin şunları söyledi:"60 yıl önce büyük bir hasretle başlayan Çingene Kızı ailesine kavuşuyor. Kız kardeşine kavuşuyor, tablosuna kavuşuyor. Çingene Kızı bu müzenin en büyük yer mozaiği. Ama kaçırılırken bizim Çingene Kızı'mız o süreçte teke düşüyor. 1998 yılında Kutalmış hocamın başkanlığında, Kültür Bakanlığımın liderliğinde başlanan süreçte çıkarılan bu Çingene Kızı'mızın ailesinin nerede olduğu, 2012 yılında oradaki üniversitedeki bir hocanın 'Sizin Çingene Kızı'n ailesi üniversitedeki sanat merkezinde' demesi ile süreç başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız hukuki süreci başlatıyor, büyük bir dayanışma, İçişleri, Dışişleri, Adalet Bakanlığı büyük bir koordinasyon içerisinde süreç bugün tamamına erdi. Bu güzelliğe hep birlikte kavuşmuş oluyoruz."Konuşmaların ardından Çingene Kızı mozaiği ziyarete açıldı. - Gaziantep