Çingene Kızı Mozaiğinin Eksik Parçaları Tanıtıldı

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, GT-One Derneği Başkanı Demet Sabancı'yla çok sayıda davetli katıldı.

Amerika Birleşik Devletlerinin Ohio eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesine satılan ve çalıntı olduğu anlaşılana kadar burada sergilenen Çingene Kızı Mozaiğinin eksik olan 12 parçası, ait olduğu topraklara döndü.

BAKAN ERSOY: HER ESER KENDİ VATANINDA ANLAMLIDIR

Parçaların tanıtım programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bilimsel incelemeler sonucunda mozaiklerin stilleri, renk özellikleri, mozaik taşların her biri tipleri açısından Zeugma mozaikleriyle uyuştuğu tespit edildiğini hatırlattı.

Kültür tarihinin belleğinde silinmeyen bir parçası olan Çingene Kızının yuvasına döndüğünü belirten Ersoy, "Kültürel mirası bir materyal olmanın ötesine geçiren aidiyet duygusudur. Kültürel miras aynı duyguları paylaşmayı sağlayan güçlü bir bağdır. Bugün bu bağın gücüne güç katıyoruz. Çingene kızının resmedildiği kompozisyona ait 12 parça mozaik, bizlerle anayurdunda buluşuyor. 11 ayda, 251 bin ziyaretçi sayısıyla kindi rekorunu kıran Zeugma Mozaik Müzesi'ne olan ilgi kat be kat artacaktır. Toprağımızda yeşermiş tüm uygarlıkların kültürel mirasına sahip çıkmak politikalarımızın temelidir. Bu coğrafyadan koparılan kültür varlıklarını döndürülmesini ısrarla takipçisi olacağız. Bu bizim ülkemize ve insanlığa karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Tüm Dünya'ya, insanlığın ortak kültürel mirası olan eserlerin ait oldukları yerde korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda hassasiyet gösterilmeleri için bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Kaçırılan eserlerin ait oldukları topraklara dönmesini izin vererek kazanmak ilkesini herkesin benimsemesi en içten temennimizdir. Her eser kendi vatanında ait olduğu yerde güzel, orada anlamlıdır. Bu bizim kültürel mirasa olan saygımız, yaklaşımımız, felsefemizdir. Arkeoloji literatürüne bir bütünü oluşturan küçücük mozaik taşlarına tessera diyoruz. Bu topraklarda yaşayana türlerin her birini, tıpkı tesseralar gibi bizi büyük ve renkli mozaiği oluşturan bütünün bir parçası mozaik taşı olarak görüyoruz. Çingene Kızının yuvasına dönme sürecine dahil olan Zeugma Kazısı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay ve ekibine, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile tüm kurum ve kuruluşlara Amerika yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi

ŞAHİN: 60 YIL ÖNCE BAŞLAYAN HASRET SONA ERDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Dünya'nın kalbinin bugün Zeugma Mozaik Müzesinde attığını aktararak, "Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, çok onurluyuz. Bize bugünü yaşatan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı olur olmaz, ilk fırsatta Fırat'a gelen Roma döneminin Zeugma'nın en güzel eserlerini yerinde görüp bakanlığa gittiği zaman da ilk talimatı kültür ateşesini arayarak sürecin derhal tamamlanması talimatını veren bakanıma, sürecin takipçisi olduğu için şehrim adına ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Zenginlik nedir? Ne kadar altınınız var, ne kadar paranız var, ne kadar petrolünüz mü var? Bize göre zenginlik Anadolu'dur, zenginlik tarihtir, zenginlik kültürdür ve zenginlik kültürel mirastır. Bugün bu müzede Roma döneminin en güzel zarafetini, estetiğini, entellektüel yapısını, sanat eserini sosyal hayatını görüyorsunuz. 60 yıl önce başlayan büyük bir hasret sona erdi, Çingene Kızı ailesine kavuşuyor, kız kardeşine kavuşuyor, tablosuna kavuşuyor. Çingene Kızı, bu müzenin en büyük yer mozaiği ama kaçırılırken bizim Çingene Kızımız, yere düşüyor. 1998 yılında Zeugma Kazısı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay hocamın başkanlığında kültür bakanlığımın liderliğinde başlayan süreçte çıkarılan Çingene Kızımızın ailesinin nerede olduğu merak konusu oldu. 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi'ndeki bir hocanın Kutalmış hocayı arayarak, 'sizin Çingene Kızınızın ailesi üniversitenin sanat merkezinde' olduğunu söylediği an itibarıyla süreç başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız hukuki süreci başlatıyor.

ŞİMDİ GAZİANTEP'E GELME ZAMANI!

Büyük bir hukuki süreç büyük bir dayanışma Dışişleri, İçişleri, Adalet Bakanlığı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak büyük bir koordinasyon içerisinde, başlayan süreç bugün tamamına erdi.Ve bu güzelliğe hep birlikte kavuşmuş oluyoruz. Benim bugün bu şehrin belediye başkanı olarak 5 antik kentiyle Roma döneminin en güzel eseri Karkamış, Rumkale, Yesemek, Tilmen höyükle bugün kültürel mirasın en büyük taşıyıcısı olan belediye başkanı olarak huzurlarınızdayım. Ayrıca UNESCO'nun gastronomi lezzet başkenti olarak huzurlarınızdayım. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımızın bu güçlü desteğiyle artık kültürel mirasımızı, hanlarımızı, hamamlarımızı, Osmanlı, Selçuklu döneminin en güzel taşıyıcı olarak huzurlarınızdayız. Ve şunu söylüyoruz. 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı', 'Uzaklarda aramayın' Çingene Kızı'nın kız kardeşi Belkıs ve ailesi Gazişehir'de" diye konuştu.

VALİ GÜL: YOĞUN GAYRETLERLE ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİNİN PARÇALARI GETİRİLDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül de, Gaziantep'in mutfağı ile musikisiyle mimarisiyle büyük bir potansiyeli olduğunu bin yıllar önce görüldüğünü kaydederek, şöyle konuştu: " Türkiye Cumhuriyeti, kendisine ait çakıltaşını nerede olursa olsun bunu alabilme gücüne sahiptir. Dolayısıyla Türkiye kendisine ait olan bir eseri bir varlığı, cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kültür Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, Dışişleri bakanımızın ve Adalet Bakanımızın önceki valimizin ve hiç şüphesiz belediye başkanımızın çok yoğun gayretiyle bugün toprağına getirdi."

HOVENİER ATATÜRK'TEN ALINTI YAPTI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ise, Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, "Öncelikle kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a, Gaziantep Valisi Gül'e ve belediye başkanı Fatma Şahin'e beni bu önemli etkinliğe davet ettiği için teşekkür ederim. Mustafa Kemal Atatürk, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' demiştir. Türkiye, Dünya'nın en önemli hazinelerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Burada eski uygarlıklar bizlere yeniden seslenmektedir. Bugün Türkiye'nin olağanüstü mirasının bir parçası olan Roma dönemi Çingene Kızı Mozaiğine evine hoş geldin demekten çok memnunuz. Kültürel mirasın korunması eşgüdümlü ve uluslararası bir çaba gerektirmektedir. Bu da demek oluyor ki hepimiz eski eser kaçakçılığının durdurulması ve bu eserlerin gerçek evlerine dönmesinin kolaylaştırılması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri ve hükümeti kültürel mirasın korunması ve muhafaza edilmesi için Türk hükümeti dahil dünyada birçok hükümetle işbirliği yapmaktan gurur duymaktadır. Şunu söylemek istiyorum bu eser bir bölümü Bowling Üniversitesi'ndeydi. Bovling Üniversitesi yetkililerinin Türk hükümetine bu eserin buraya getirilmesi için yardım ettikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Zeugma Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay da getirilen parçalar ve mozaiğin bütünü hakkında Bakan Ersoy'a bilgi verdi. Parçalar arasında bulunan kadın başı figürüne, mozaiklerin çıkarıldığın köyün adı olan "Belkıs"ın ismi verildi.