Çini Sergisi Beğeni Topladı

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:43



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:43

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde düzenlenen çini kursunun sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi sergi alanında açıldı.Serginin açılışına; Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak, kursiyerler ve yakınları katıldı.Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mine Poyraz'ın koordinatörlüğünde, eğitmen Suna Aktaş'tan eğitim alan kursiyerler; Sevgi Akgün, Suna Aktaş, Öznur Alkan, Tülay Başaran, Ferhat Borazan, Behice Ceylan, Feyza Demirhan, Menzure Duru, Elif Gül Gökhan, Beyza Gülsoy, Ülfer Karabulut, Cihan Karakuzu, Figen Şensoy, Nurhan Turhan, Ayşe Vatan Sever ve Fatma Veli'nin eserleri sergiyi gezenlerden tam not aldı. - BİLECİK