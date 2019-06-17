17.06.2019 11:53
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Çinli aktivistlerden BM'ye çağrı: "Tiananmen katliamı" araştırılsın

Çinli aktivistlerden BM

Çinli aktivistler, Çin'in Pekin kentinde Tiananmen Meydanı'ndaki demokrasi yanlısı protestoların kanlı şekilde bastırıldığı katliamın araştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne çağrı yaptı.

Çinli aktivistler, Çin'in Pekin kentinde Tiananmen Meydanı'ndaki demokrasi yanlısı protestoların kanlı şekilde bastırıldığı katliamın araştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne çağrı yaptı.

Tiananmen Meydanı'nda 30 yıl önce binlerce eylemcinin demokrasi ve insan hakları talebiyle yaptığı gösterilere katılmış olan 20'den fazla Çinli aktivist, Çin Komünist Partisi'nin gösteriler sırasında ve sonrasında uyguladığı şiddet ve insan hakları ihlallerinin araştırılması taleplerinin BM'ye sunulduğunu söyledi.
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Kaynak: Euronews.com
Pekin, Birleşmiş Milletler, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

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