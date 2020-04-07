Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı

Çin'de yapılan iki ayrı araştırma, Türkiye'de de koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanan iyileşmiş Covid-19 hastalarından alınan plazmanın ağır vakaları iyileştirdiği sonucuna vardı. Plazma nakli sonrası, kritik durumdaki hastalarda belirgin iyileşme sağlandı.

07.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:48

Çinli bilim insanları, korona virüsüne karşı Türkiye 'de de uygulanmaya başlanacak immun plazma tedavisi konusunda umut veren iki araştırma yayımladı. Araştırmalar, durumu ağır olan Covid-19 hastalarına iyileşmiş hastalardan plazma nakliyle ciddi ölçüde iyileşme sağlandığını ortaya koydu.

PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?

Plazma tedavisinin mantığı, viral bir enfeksiyonu anlatan hastaların kanında, virüs bir daha vurduğunda onu tespit edip yok edecek antikorların bulunmasına dayanıyor. 1918'deki İspanyol gribinden önce bile uygulanan bu tedaviyle, hastalara plazma nakli yapılıyor. Çin'de gerçekleştirilen iki araştırma da, bu yöntemin Covid-19'a karşı etkili olabileceğini saptadı.

VİRÜS SEVİYESİ HIZLA DÜŞTÜ

Araştırmalardan ilki, küresel salgının ilk patlak verdiği Wuhan'daki Ulusal Mühendislik Teknolojileri Araştırma Merkezi'nde yapıldı. Durumu ciddi derecede ağır olan 10 hastaya, iyileşmiş kişilerden alınan plazma nakledildi. Bu hastaların vücutlarındaki virüs seviyelerin hızla düştüğü, nefes darlığı, göğüs sıkışması, ateş ve öksürük gibi belirtilerin üç gün içinde azaldığı tespit edildi.

ÜÇ HASTA SOLUNUM CİHAZINDAN ÇIKARILDI

İkinci deneme ise Shenzhen'de beş kritik hasta üzerinde yapıldı. Plazma nakli sonrasında hastaların tamamındaki semptomlar hafifledi ve üç hasta, yaşama tutunmak için muhtaç oldukları solunum cihazından 10 gün içinde çıkarıldı.

"DAHA KAPSAMLI ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR"

İki araştırmayı da gerçekleştiren uzmanlar, plazma naklinin Covid-19 tedavisinde kesin sonuç verip vermediğinin netleşmesi için daha kapsamlı çalışma çağrısı yapsa da, bu yöntemin umut vaat ettiğinin altını çizdi.

YÖNTEM TÜRKİYE'DE DE KULLANILIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Türk Kızılayı'nın yürütücülüğünde yeni tip koronavirüse karşı başlatılan "immün plazma" tedavisiyle ilgili konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık,tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Vücudun, koronavirüsle karşılaşınca, hastalığı yenmek için ona karşı antikor oluşturmaya başladığını anlatan Kınık, bağışıklığı iyi çalışan bireylerde bu antikorlarla beraber yaklaşık yüzde 98 oranında hastalığın yenildiğini kaydetti.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı ve Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehber doğrultusunda, bilimsel çerçevede iyileştikten 14 gün sonra hastadan plazma alma işlemine başladıklarını belirten Kınık, plazmadaki antikorların üç hafta yüksek seviyede seyrettiğini, ardından azalma eğilimine girdiğini ifade etti.

Çinli araştırmacılar, Türkiye’de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Çin'de yapılan iki ayrı araştırma, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı

İlgili Haberler

Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı olduKoronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
İBB Bilim Kurulu’ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneriİBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler
Yorumlar (8)
AAAA:turkler bulmus da yakinda baskalari konar ustune
Cevap Yaz 0 0
KEREM:cok ezik bir miletiz
Cevap Yaz 2 1
MERT:Dünya keske sadece Türk olsa, hadi corona yap bunu
Cevap Yaz 0 2
GÜL:Atatürk boşuna dememiş beni TÜrk Dr emanet edin bütün sağlıkçı ve devletimize millet imize teşekkürler
Cevap Yaz 0 2
AVNİ:as bayrakları as as
Cevap Yaz 0 1
METE:ne mutlu türküm diyene, bu yöntemi türk ilim adamlari bulmus.
Cevap Yaz 1 2
CENGİZHAN:Honkonklular buldu
2 0
DR. ŞENOL:TÜRK MİLLETİ BU VİRÜSE VİRÜS OLUR EY VİRÜS SEN DAHA BİZİ TANIMADIN !!!
Cevap Yaz 0 1

Dünya Manşet

Haberler

Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Haberler
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
Ölümcül virüsü hiçe sayan gelin ve damat, balayı yerine karakola gitti Haberler
Ölümcül virüsü hiçe sayan gelin ve damat, balayı yerine karakola gitti
Mezar yeri kalmayan ABD, ölüleri 100 yıl önceki yöntemle gömecek Haberler
Mezar yeri kalmayan ABD, ölüleri 100 yıl önceki yöntemle gömecek
ABD’de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını üflüyorum Haberler
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını üflüyorum
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
İngiltere’den virüse yakalanan Johnson’ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı? Haberler
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı?

Son Dakika Dünya Haberleri

19:22: Büyükşehir üreticiyi unutmadı - Haberler 19:21: Cinnet getirip 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı - Haberler 19:21: Korona virüse karşı yardım sepeti - Haberler 19:20: Muğla'da motosiklete 2 kişi binmek yasaklandı - Haberler 19:15: Vali Yerlikaya'dan Berat Kandili paylaşımı - Haberler 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor