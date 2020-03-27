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Koronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi! Çinli Bilim Adamları Açıkladı

Çinli Bilim İnsanları koronovirüs ve erkeklik arasında bir ilişki olabileceğini belirtti. Özellikle sperm üreme sistemi ve testesteron ile alakalı işleyişin koronvirüsten etkilenebileceğini belirttiler. İyileşen coronavirüs hastaları çocuk sahibi olamayabilir denildi! Koronavirüs kısırlık yapar mı?

27.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:58

China Daily gazetesinde yayınlanan haberinde, Wuhan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tongji Tıp Koleji'nde Üreme Sağlığı Enstitüsü müdür yardımcısı Li Honggang koronavirüs ve erkeklik arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Corona virüs tanısı konan hastaların testesteron durumlarını ölçtürmeleri gerektiğini ifade etti. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin koronavirüs hastalığından kurtulduktan sonra kontrol edilmeleri gerektiini ifade etti. Özellikle koronavirüs nedeniyle sperm üremesinde sıkıntılar oalbileceğini açıkladı.

Üreme Sağlığı Enstitüsü müdür yardımcısı Li Honggang, araştırma ekibi kurduklarını ve klinik olarak bu durumu tıbbi olarak araştırmaya başladıklarını ifade etti.

KORONAVİRÜS HORMON BOZUKLUKLARINA YOL AÇAR MI?

Çinli bilim adamları, yeni koronavirüs salgını tedavisinde iyileşen hastaların üreme sistemlerinde tıbbi testlerden geçmesi gerektiğini tavsiye ettiler. Çocuk sahibi olmayı planlayan erkek hastalara bu konuda tavsiyelerde bulundular. Çinli uzmanlar Corona virüsün teorik olarak testis hücrelerini hedef alabileceği ve bunun da infertilite veya hormon bozukluklarına yol açabileceini ifade etti. Bu konuyla alakalı klinik çalışmaların yapılmasını vekanıtların belirlenmesi gerektiğini açıkladılar.

KORONAVİRÜS HANGİ ORGANLARLA İLİŞKİ İÇERİSİNDE?

Açıklamada, yeni koronavirüs, beyin, akciğer, kalp, böbrek, ince bağırsak ve tiroid bezi dahil olmak üzere birçok hayati organla etkileşim göstermektedir denildi.

Çinli Bilim Adamları Açıkladı! Koronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi!
Koronavirüs ve Erkeklik İlişkisi

KORONAVİRÜS TESTİS VE BÖBREKLERLE NASIL İLETİŞİM KURUYOR?

Hubei eyaletinin Wuhan'daki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tongji Tıp Koleji'nde Üreme Sağlığı Enstitüsü müdür yardımcısı Li Honggang, testislerin de viral saldırıya duyarlı hale getirdikleri çok miktarda ACE2'ye sahip olduğunu ifade etti.

Geçen ay, Nanjing Tıp Üniversitesi Suzhou Hastanesi ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yayınlanan ve hakemli olmayan iki çalışma, yeni koronavirüsün böbreklere ve testislere olası saldırıları hakkında endişeleri ortaya koydu.

SPERM HÜCRELERİ KORONAVİRÜSTEN ETKİLENİYOR MU?

ABD çalışması, ACE2 reseptörlerinin öncelikle spermatogoni, Sertoli hücreleri ve Leydig hücrelerinde yoğunlaştığını tespit etti. Spermatogoninin olgun sperm hücrelerinin öncüsü olduğunu söylendi. Sertoli hücreleri, sperm üretimini kolaylaştıran testislerin "hemşire" hücreleridir ve Leydig hücreleri, erkek cinsiyet hormonu testosteronun ana üreticisidir.

Çinli uzman, "Hepsi insan üremesi ve erkek sağlığı için hayati hücrelerdir" dedi. "Virüs bu hücrelere gerçekten saldırabiliyorsa, sperm sayısı ve aktivitesinin yanı sıra vücuttaki testosteron seviyeleri azalarak çeşitli üreme ve diğer sorunlara yol açar." açıklamasını yaptı.

Çinli Bilim Adamları Açıkladı! Koronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi!
Koronavirüs Erkekliği Tehdit Ediyor Mu?

TESTESTERON, SPERM VE KORONOVİRÜS ARAŞTIRMALARI

Bununla birlikte, Li, yeni koronavirüsün testis hücrelerine zarar verebileceği veya doğurganlığı azaltabileceğine dair hiçbir klinik kanıt olmadığını fakat bu konuyla ilgili için fare ve insan testis örneklerini araştırdıklarını söyledi.

Araştırmacıların, yeni koronavirüs pnömonisinden ölen hastaların otopsileri yoluyla virüsün üreme organları üzerindeki etkisini doğrulamak için adli bilim adamları ve diğer kurumlardan uzmanlarla da ortaklık kurulduğunu ve gerekli araştırmaların yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak: China Daily Gazetesi ve eansiklopedi.com

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Koronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi! Çinli Bilim Adamları Açıkladı
Etiketler: Koronavirüs, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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Covid 19 erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi! Çinli Bilim Adamları Açıkladı

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