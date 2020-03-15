Menü
Haberler ›› Dünya ››Çinli bilim insanları 17 Avrupa ülkesine koronavirüsle mücadeleyi anlattı, tecrübelerini paylaştı - Haberler

Çinli bilim insanları 17 Avrupa ülkesine koronavirüsle mücadeleyi anlattı, tecrübelerini paylaştı

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19 başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayıldı. Salgınla mücadele önemli mesafe alan Çinli uzmanlar tecrübelerini telekonferans yoluyla 17 Avrupa ülkesinin yetkilileriyle paylaştı

15.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:48
Çinli bilim insanları 17 Avrupa ülkesine koronavirüsle mücadeleyi anlattı, tecrübelerini paylaştı
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19 başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayıldı. Salgınla mücadele önemli mesafe alan Çinli uzmanlar tecrübelerini telekonferans yoluyla 17 Avrupa ülkesinin yetkilileriyle paylaştı

Çinli bilim insanları telekonferansta yüksek kan basıncı, diabet ve astım hastalarının virüse karşı daha korunmasız olduğuna dikkat çekti. Çinli uzmanlar virüsün belirtiler başlamadan önce daha bulaşıcı olduğu uyarısında bulundu.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı Haberler
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Haberler
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı Haberler
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Haberler
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı