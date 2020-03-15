Çinli bilim insanları 17 Avrupa ülkesine koronavirüsle mücadeleyi anlattı, tecrübelerini paylaştı
Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19 başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayıldı. Salgınla mücadele önemli mesafe alan Çinli uzmanlar tecrübelerini telekonferans yoluyla 17 Avrupa ülkesinin yetkilileriyle paylaştı
15.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:48
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19 başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayıldı. Salgınla mücadele önemli mesafe alan Çinli uzmanlar tecrübelerini telekonferans yoluyla 17 Avrupa ülkesinin yetkilileriyle paylaştı
Çinli bilim insanları telekonferansta yüksek kan basıncı, diabet ve astım hastalarının virüse karşı daha korunmasız olduğuna dikkat çekti. Çinli uzmanlar virüsün belirtiler başlamadan önce daha bulaşıcı olduğu uyarısında bulundu.
Çinli bilim insanları telekonferansta yüksek kan basıncı, diabet ve astım hastalarının virüse karşı daha korunmasız olduğuna dikkat çekti. Çinli uzmanlar virüsün belirtiler başlamadan önce daha bulaşıcı olduğu uyarısında bulundu.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Dünya
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