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Çinli Bilim İnsanları Elektrostatik Antiviral Maske Geliştirdi

Xi'an Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, özel bir hava temizleyicisine sahip olan elektrostatik antiviral maske geliştirdi.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
Çinli Bilim İnsanları Elektrostatik Antiviral Maske Geliştirdi
Xi'an Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, özel bir hava temizleyicisine sahip olan elektrostatik antiviral maske geliştirdi. Doç. Tong Xufent, geliştirdikleri elektrostatik antiviral maskenin bir mikrometreden daha küçük çaplı parçacıkları filtreleyebildiğini belirtti.

"Bir Mikrometreden Daha Küçük Çaplı Parçacıkları Filtreleyebiliyor"

Geliştirdikleri elektrostatik antiviral maske hakkında açıklama yapan Doç. Xufent, "Bir mikrometreden daha küçük çaplı parçacıkları filtreleyebiliyor. Bu parçacıkları emdikten sonra da maske, viral organizmaları öldürmek için ışınlar ve yüksek voltajlı alanlar kullanıyor. Geleneksel maskeler ise bir mikrondan küçük partikülleri filtreleyemiyor" ifadelerini kullandı.

Orijinal maskelerin radyasyon gücünü artırdıklarını ifade eden Doç. Xufeng, "Orijinal maskelerin radyasyon gücünü artırdık. Birinci nesil elektronik maskelerin yarattığı yüksek voltaj 3000 volttan fazla, bin volt daha artırdık. Ayrıca, maskenin yüksek voltajının insanlar için zararlı olmadığını garanti ediyoruz" şeklinde konuştu.

Doç. Xufeng, "Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık personeli ve sıradan insanlar için iki tür maske üretmeyi planlıyoruz. Ayrıca maskelerin konforunu da geliştirdik. Daha önce geleneksel bir maske şekli kullandık. Şimdi maskeyi, daha küçük ve daha taşınabilir hale getirmek için şeffaf bir silikon koruyucu kılıf hazırladık" dedi.

Elekrostatik Antiviral Maskeler Onay Bekliyor

Doç. Xufeng, geliştirdikleri elektrostatik antiviral maskenin onaylanması için ilgili departmanlara başvurduklarını ve şu anda onay beklediklerini belirtti. Doç. Xufeng, aynı zamanda elektrostatik antiviral maskelerin seri üretiminin hazırlandığını ifade etti.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji Üniversitesi, Teknoloji
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