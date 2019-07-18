Çinli bilim insanları kanser tedavisinde yeni bir yöntem geliştirdi

Bu yöntemin önceki benzer tedavilere göre daha fazla etkiye sahip olduğu kaydedildi. Çalışmaya göre, "light-activeted" adı verilen molekül, tümörlerde bol miktarda bulunan proteinle karşılaşınca tümör öldürücü reaktif oksijen türleri üretiyor.

"Science Immunology" dergisinde yayınlanan çalışmada, bağışıklık sisteminin kanserli tümörleri toleranslı hale getirebilecek yeni tedavi yönteminin, kanser hastalığı ile mücadeleyi kolaylaştıracağı belirtildi.

Çin Bilimler Akademisi Shanghai Materia Medica Enstitüsü ve Fudan Üniversitesi adına çalışmalar yürüten Wang Dangge ve ekibi, nano-parçacık formülasyonunda kanserli hücreye özgü bir bağışıklık kontrol noktası inhibitörü geliştirdi.

Kontrol noktası inhibitörü, gittikçe popüler olan bir anti-tümör ilacı. Kanseri besleyen proteinleri engelleyerek T hücrelerinin kanseri öldürmesine yardımcı oluyor. Ancak PD-1 ve PD-L1 gibi bağışıklık sistemini baskılayan proteinleri hedef almak için kullanılan kontrol noktası inhibitörü, genellikle derin yerleşimli veya metastatik tümörlere ulaşamıyor.

Wang'ın ekibi, PD-L1 hedefleme antikorları taşıyan nano-parçacıkları hafif aktive edilmiş bir molekülle birleştirdi. Çalışmaya göre, "light-activeted" adı verilen molekül, tümörlerde bol miktarda bulunan proteinle karşılaşınca tümör öldürücü reaktif oksijen türleri üretiyor. Fareler üzerinde uygulanan tedavide, "light-activeted" moleküllerinin, kanser hücresi öldüren T hücrelerine yol açarak tümör bölgesine sızmasını sağladığı tespit edildi.