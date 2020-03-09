Çinli firma, koronavirüs maskesinin ardındaki yüzü tanımak için sistem geliştirdi
Çinli firma, koronavirüs maskesinin ardındaki yüzü tanımak için sistem geliştirdi
09.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:17
Çinli bir firma, koronavirüs gibi nedenlerden ötürü maske takan kişileri tanımlayabilen ve hastalıklara karşı mücadelede yardımcı olan ilk yüz tanıma teknolojisini geliştirdiğini öne sürdü.
Yüz tanıma da dahil olmak üzere Çin, dünyanın en gelişmiş elektronik gözetim sistemlerini kullanan ülkelerin başında geliyor.
Yüz tanıma da dahil olmak üzere Çin, dünyanın en gelişmiş elektronik gözetim sistemlerini kullanan ülkelerin başında geliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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